وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة الدكتور أسامه الحيزان، أنه تم البدء في أعمال التسوية والتفجير في الأرض التي سيقام عليها مبنى المدرسة على طريق الملك فهد بأبها، فيما سيبدأ مقاول المشروع في أعمال البناء خلال العشرة أيام القادمة، وسيكون العمل على فترتي عمل يومياً لضمان سرعة إنجاز المشروع.
وأشار الحيزان إلى أن مدرسة "تطوير" لتعليم قيادة السيارات التي يجري تنفيذها في عسير على مساحة 70,000 م مربع ستكون واحدة من كبريات مدارس تعليم قيادة المركبات في المملكة، وتحتوي على تصميم ميدان تدريبي يشمل جميع المهارات والتمارين المعتمدة من إدارة المرور والمطبقة في جميع مدارس "تطوير"، وتم تصميم ميدان التدريب بالتعاون مع شركة نمساوية تُعد إحدى أكبر الشركات الهندسية المتخصصة في العالم لتصميم وهندسة ميادين التدريب للمركبات،كما تم تصميم مبنى المدرسة بواجهات عصرية متماشية مع بيئة منطقة عسير.
وقدم الحيزان شكره لأمير المنطقة الذي كان يتواصل معهم ومدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي بشكل يومي، وسهّل العديد من العوائق وذلّل الكثير من الصعاب التي واجهتهم، وذلك سيكون دافعاً لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد.
كانت هذه تفاصيل خبر البدء في إنشاء مدرسة قيادة السيارات للسيدات بعسير خلال 10 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.