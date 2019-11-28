فيصل بن مشعل يدشن برنامج تعزيز الأمن الفكري بالقصيم

دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، خلال جلسته الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، مساء أمس، حملة برنامج تعزيز الأمن الفكري بالمنطقة. واستمع إلى شرح مفصل من وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، عن أهداف البرنامج، والتي تسعى إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن وقادته، وتحصين عقول الناشئة ووقايتهم من الانحرافات، مشيراً إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع في المساهمة في الحماية والتحصين، وتأصيل الأمن الفكري وتعزيزه في نفوس أبناء دوت الخليج، فيما بارك أمير منطقة القصيم إطلاق برنامج تعزيز الأمن الفكري، مؤكداً على أهمية العمل بروح التكاتف بين كافة القطاعات لتأصيل وترسيخ مفهوم الأمن الفكري في إطار قواعد الشريعة السمحة، مشيراً إلى الدور الكبير للأسرة في بناء شخصيات أبنائهم وحمايته، بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع في تنمية كافة المواهب والعقول للمساهمة في أمن ونماء هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والسعي إلى تحصين أبناء دوت الخليج عبر تعزيز كل فكر وسطي خال من المعتقدات والأفكار المنحرفة.



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