أمطار عسير تحتجز 13 شخصا وسيول جازان تعطل المركبات

تسببت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير مساء أول من أمس في ارتفاع منسوبي المياه في عدد من شوارع أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة والواديين والشعف، وكشفت تلك الأمطار عيوب التصريف في بعض الشوارع، إضافة إلى قطع عدد من الطرق والعقبات وتساقط الصخور، فيما انقطعت الكهرباء عن عدد من أحياء مدينة أبها.

إنقاذ المحتجزين

قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد أمس إن مدني أبها باشر فجر أول من أمس بلاغًا عن احتجاز 13 مواطنًا خلف سيل بوادي ردوم بتهامة في منطقة عسير جنوب أبها، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني عملت على إنقاذ المحتجزين بمشاركةِ رجال أمن ومواطنين موجودين في الموقع، وتقديم المساعدة اللازمة لهم ونقلهم إلى موقع آمن وهم جميعهم بصحة جيدة.

نزح المياه

نزحت بلدية أحد رفيدة أكثر من 1400 طن لمعالجة تجمعات مياه الأمطار، حيث باشرت فرق الطوارئ بالبلدية أول من أمس عددًا من المواقع لتجمعات المياه نتيجة تواصل هطول الأمطار على مدينة أحد رفيدة وضواحيها.

بدوره، أوضح رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي أن فرق الطوارئ قامت بنزح المياه في وقت قياسي في عدد من الأحياء، إضافة إلى إزالة الأتربة والمخلفات من الطرقات الداخلية والرئيسية نتيجة تجمعات مياه الأمطار.

منسوب المياه

مع استمرار الحالة المطرية التي شهدتها منطقة جازان في الأيام الماضية، تواصل هطول الأمطار الغزيرة على محافظة الدرب ومراكزها مساء أول من أمس، ونتج عنها ارتفاع لمنسوب مياه الأمطار المتجمعة في عدد من الأحياء السكنية وطرق وشوارع الحزام الشمالي، ما أدى إلى تعطل المركبات، إلى جانب أن شاحنتين قادمتين من الطريق الدولي علقتا، حيث استنفرت لجنة الطوارئ والكوارث ببلدية الدرب لمتابعة الأوضاع، واتخاذ اللازم ومتابعة من شعبة المرور.

إرباك مروري

فاضت عدد من الأودية والشعوب بسبب غزارة الأمطار، وتسبب سيل داهم طريق الشاحنات بالقرب من مبنى المستشفى الجديد في إرباك حركة السير، حيث تذمر عدد كبير من قائدي المركبات وسالكي الطريق من وضع شاحنتين قادمتين من الطريق الدولي علقتا، وكان السائقان يتفاديان المياه العالية بالطريق، وقد باشرت دوريات المرور ومعدات البلدية لإخراجهما، وقامت البلدية بنزح المياه وتصريفها عن الطريق.

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وأوضح مدير شعبة مرور الدرب الرائد خالد العمري لـ«دوت الخليج» أن العمل جار على إزالة كمية المياه وتصريف المياه من الجهة المختصة.

آثار الأمطار

أوضح مدير العلاقات العامة ببلدية الدرب أحمد مطمي لـ«دوت الخليج» أنه نتيجةً للحالة المطرية التي هطلت مساء أمس على المحافظة، استنفرت البلدية كافة إمكانياتها ومعداتها الفنية والبشرية لمواجهة الآثار التي خلفتها الأمطار في مرافق المحافظة، مشيراً إلى أن البلدية تواصل عملها في سحب مياه الأمطار في المواقع التي تشهد ارتفاعًا في منسوبها خاصة حزام أبويحيى وطريق الشاحنات وفي الأحياء السكنية من أجل تسهيل الحركة المرورية فيها.

تداعيات الحالة المطرية

ارتفاع منسوب مياه الأمطار بشوارع الدرب

سيل الشعاب يدهم طريق الحزام الشمالي وطريق الشاحنات

إرباك الحركة المرورية بسبب ارتفاع منسوب المياه

تعطل عدد من المركبات بسبب شاحنتين علقتا بالدرب

تنبيه باستمرار الحالة المطرية