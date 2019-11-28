الشورى يقر التعديلات الحكومية لجمع التبرعات

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، المُعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.

واتخذ المجلس قراره بعد مناقشات مستفيضة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع «النظام» المُعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تجاه التباين بين المجلس والحكومة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.

22 مادة

أجرت الحكومة تعديلات صياغية وموضوعية على مشروع النظام الذي جاء في 22 مادة، شملت العديد من مواد مشروع النظام، وأعادت ترتيبه، حيث رأت اللجنة مناسبة ما أجرته الحكومة من تعديلات مشيرة إلى أن تلك التعديلات تنسجم مع الأنظمة ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعمل على تحديد الجهات التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، وتسهم في حماية الجهة المرخّـِصة من التبعات التي ربما تنشأ من مخالفة الجهة المرخص لها، كما أن هذه التعديلات سدت بعض الثغرات في المشروع، وساهمت في إظهاره بشكل كامل. ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة.

لجنة التعليم

أقر مجلس الشورى تعديل مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية الصادر بقرار مجلس الشورى رقم (105/53) بتاريخ 13 / 11 / 1435، والمُعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.

كما اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/1439، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، ثم صوت المجلس بعد ذلك على عددٍ من توصيات اللجنة بشأن التقرير، واتخذ بشأنها عددًا من القرارات.

وطالب المجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها، ودعا إلى تمكين الهيئة لإيجاد آليات تُلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب. كما طالب المجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تفعيل دورها في تطوير منظومة عمليات التقويم المرتبطة بمجالات ومؤسسات التدريب.

الإعلام والسياحة

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كان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان. كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة تشاد في مجال خدمات النقل الجوي.

من مشروع النظام

الانسجام مع الأنظمة ذات العلاقة

تحديد الجهات التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات

حماية الجهة المرخّـِصة من تبعات مخالفة الجهة المرخص لها

سد بعض الثغرات في المشروع

تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة

وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية