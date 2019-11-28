الارشيف / اخبار السعوديه

فيصل بن مشعل يدشن تطبيق جود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
شهد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمس، توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية «مجتمعي» وبين فريق سخاء التطوعي لتعزيز التعاون في خدمة وتنمية المجتمع، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومستشار أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد.

ووقع الاتفاقية من جانب مؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية «مجتمعي» ويمثلها الرئيس التنفيذي إبراهيم بن سعد الماجد، ومن جانب فريق سخاء التطوعي قائدة الفريق أفنان بنت علي الدبيخي، حيث تهدف الاتفاقية إلى المساهمة في العمل على تطوير بيئة العمل الخيري، وتقديم الخدمات اللوجستية للشباب والفتيات، والتعاون في كل ما يمكن لتحقيق أعلى النتائج فيما يخدم فئات المجتمع الأكثر حاجة على مستوى المنطقة.

بعد ذلك، اطلع الأمير فيصل بن مشعل على تفاصيل تطبيق «جود» الذي يسعى إلى تقديم خدمات متنوعة لأكثر من 300 أسرة متعففة بالمنطقة وبشكل تقني.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيصل بن مشعل يدشن تطبيق جود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا