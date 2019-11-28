فيصل بن مشعل يدشن تطبيق جود

ووقع الاتفاقية من جانب مؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية «مجتمعي» ويمثلها الرئيس التنفيذي إبراهيم بن سعد الماجد، ومن جانب فريق سخاء التطوعي قائدة الفريق أفنان بنت علي الدبيخي، حيث تهدف الاتفاقية إلى المساهمة في العمل على تطوير بيئة العمل الخيري، وتقديم الخدمات اللوجستية للشباب والفتيات، والتعاون في كل ما يمكن لتحقيق أعلى النتائج فيما يخدم فئات المجتمع الأكثر حاجة على مستوى المنطقة.
بعد ذلك، اطلع الأمير فيصل بن مشعل على تفاصيل تطبيق «جود» الذي يسعى إلى تقديم خدمات متنوعة لأكثر من 300 أسرة متعففة بالمنطقة وبشكل تقني.
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