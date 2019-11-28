شراكة توظيف بين بر العارضة وشركة العجمي

رعى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر، توقيع «مبادرة تعاون شراكة وتشغيل» بين جمعية البر الخيرية بالعارضة، الممثلة برئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ حسين أحمد هامل الحريصي، وشركة عبدالعالي العجمي الممثلة بالمهندس خالد العجمي، وذلك بساحة الملك سلمان للاحتفالات بالعارضة. وتهدف المبادرة لتوظيف أبناء المتعاونين لإزالة شجرة القات والتوعية بأضراره. واوضح بن منيخر أن المبادرة إنجاز جديد للقطاع التنموي في المحافظة الهادف إلى استثمار الطاقات الشبابية وتمكينها، وتوفير البيئة المناسبة لها بما يواكب تطلعات ورؤية المملكة. وبين أن الشراكة إحدى المحفزات للمتعاونين في محاربة وإزالة شجرة القات من كافة زوايا المحافظة.. وهي دليل وعي أهالي المحافظة وتعاونهم في إنجاح هذه المبادرة التي تهدف لإزالة شجرة القات وإبدالها بزراعة الأشجار المفيدة، عاكسةً وجهاً جديداً للعارضة كمدينة صحية. وفي نهاية الحفل جرى تكريم شركة العجمي لقاء توظيفها 50 يتيما من أبناء العارضة في المرحلة الأولى وأكثر من 20 شابا من أبناء المتعاونين في إزالة شجرة القات في المرحلة الثانية.



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