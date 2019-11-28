2.5 مليون تدعم 15 مشروعا بأبوعريش

استنفرت لجنة تنمية أبوعريش الاجتماعية جهودها في تعزيز الدور الاجتماعي، وتنمية المجتمع المحلي بالمحافظة والقرى التابعة لها، وذلك من خلال مشروع محفظة سواعد الذي يدعم مشاريع الشباب والفتيات بنحو 2.5 مليون ريال.

وتسعى لجنة تنمية أبوعريش الاجتماعية إلى مواكبة رؤية المملكة 2030، وتعزيز خطواتها البناءة في التنمية، والتي أسهمت في رقي المجتمع المحلي، ودأبت بشكل مستمر في دعم الأسر المحتاجة، والشباب والفتيات، ومساندة أسر السجناء، وأصحاب الدخل المحدود، وتدريبهم، وإشراكهم بالدورات وورش العمل، وتأهيلهم.

ويعد مشروع «محفظة سواعد» من أبرز المشاريع التي خصصتها اللجنة، وتهدف إلى دعم أصحاب المشاريع من الشباب والفتيات، والأسر الجادة والطموحة، وذلك عبر برنامج متخصص، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، وشهدت اللجنة تنوعا في برامجها وفعالياتها خلال السنوات الماضية، لتحقيق الأهداف التنموية، والتي تتمثل في الملتقيات الأسرية، وتقديم أكثر من 60 برنامجا، استفاد منها أكثر من 14 ألف مشارك.