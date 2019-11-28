13 مليارا قيمة المشاريع بالمحافظات الشرقية لمنطقة مكة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها في المحافظات الشرقية للمنطقة (الطائف، ميسان، المويه، الخرمة، رنية، تربة) بلغت نحو 13 مليار ريال في مختلف القطاعات.

وأعرب في ختام جولته على هذه المحافظات عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين ووزير الداخلية على الاهتمام الذي تحظى به محافظات المنطقة وما وصلت إليه من تطور في مختلف المجالات.

الالتقاء بالأهالي

لفت الأمير خالد الفيصل النظر إلى أن توجيهات القيادة أكدت أهمية الالتقاء بالأهالي والاستماع إلى مطالبهم، مفيدا أن الحديث خلال هذه الزيارات تمحور حول تحولات كبرى في مختلف المجالات، مشيدا بما وجده خلال زيارته المحافظات بالتقدم الفكري والثقافي لدى أبنائها ما يؤكد أن المجتمع السعودي أصبح ناضجا ليكون في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات، عادا ذلك دليلا على أن المملكة العربية السعودية باتت أنموذجا للتقدم والنمو، قائلاً «هنيئا للملك وولي عهده والإنسان السعودي بما وصلنا إليه».

إعادة تأهيل

خلال الجولة ترأس الأمير خالد الفيصل اجتماع المجالس المحلية‏ لمحافظات الخرمة ورنية وتربة، واطلع على المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة، حيث تمثلت في 9 مشاريع بمحافظة رنية منها 3 مشاريع بلدية و4 مشاريع للنقل واثنان للكهرباء. وفي الخرمة بلغت المشاريع 13 مشروعًا منجزاً و 18 مشروعًا يجري تنفيذها إلى جانب مشروعين معتمدين للمياه.

ووضع حجر الأساس لمشروع ازدواجية طريق تربة حضن الطائف (المرحلة الثانية)، كما اطلع على المشاريع الجاري تنفيذها التي تشمل استكمال كبري تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الطائف، وإعادة تأهيل الشوارع وأعمدة الإنارة، واستكمال مبنى البلدية الجديد، ومبنى حديقة الفرسان.

مبادرات واتفاقية

دشن أمير منطقة مكة المكرمة في محافظة الخرمة عددًا من المبادرات الثقافية لـ«ملتقى مكة الثقافي» ‏تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن» لهذا العام 1441، إثر ذلك شهد توقيع اتفاقية بين محافظة رنية وجامعة الطائف التي تهدف إلى دعم جهود التعاون بينهما ومنها التنمية المهنية والمستدامة لمنسوبي المحافظة ومراكزها، ودعم جهود البحث العلمي، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز الدور الثقافي للجامعة.

مشاريع

9 مشاريع بمحافظة رنية

3 مشاريع بلدية

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4 مشاريع للنقل

مشروعان اثنان للكهرباء

الخرمة

13 مشروعًا منجزًا

18 مشروعًا يجري تنفيذها

مشروعان اثنان معتمدان للمياه

تربة

مشروع ازدواجية طريق تربة حضن الطائف

استكمال كبري تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الطائف

إعادة تأهيل الشوارع وأعمدة الإنارة

استكمال مبنى البلدية الجديد ومبنى حديقة الفرسان