%92 نسبة إنجاز نفق فيصلية نجران

تواصل أمانة منطقة نجران العمل في مشروع نفق الفيصلية بنسبة إنجاز وصلت إلى 92 %، على أن يتم الانتهاء منه قريباً.

ويتقاطع النفق مع شارع أبوبكر الصديق ما سيسهم في تسهيل الحركة المرورية، حيث يعد الطريق الشريان الرئيسي الذي يربط غرب نجران بشرقها، وتسعى الأمانة من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية في تصاميم الطرق والشوارع حفاظاً على سلامة السكان ومستخدمي الطريق وتسهيل الحركة المرورية.

وأوضحت الأمانة أن المشروع توقف في بداياته لتعارضه مع خدمات تتطلب الترحيل قبل البدء في تنفيذ أعمال الحفر والإنشاء، حيث إن كل خدمة من هذه الخدمات يتم التنسيق مع الجهة التابعة لها وإعداد المخططات وتكليف مقاول مختص من قبل كل جهة للبدء في الترحيل حتى لا تتعارض مع جسم النفق، مضيفةً أن هطول الأمطار الغزيرة على مدينة نجران بتاريخ 26-5-2019 أحدث بعض الملاحظات بسبب أن العمل في البنود كان جزئياً ولم يكتمل، وعلى إثرها تم تكليف المقاول بإزالة الأعمال المتضررة وإعادة تنفيذها من جديد وليس معالجتها أو ترميمها، حيث أخذت مدة زمنية ليست بالقليلة، وتم فتح النفق لتسهيل الحركة على المواطنين والمقيمين سواء من أعلى أو داخل النفق ما أثر على نسبة الإنجاز، كما أن المدة المتبقية من المشروع تتخطى الـ13 شهرًا و10 أيام، ونسبة الإنجاز عندما هطلت الأمطار كانت 80 %، واختتمت الأمانة بقولها إن «العمل بنفق الفيصلية في مراحله النهائية بنسبة إنجاز تعادل 92 % وسيتم الانتهاء منه قريبا».