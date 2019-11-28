إطلاق البوابة الإلكترونية للنيابة العامة

دشن النائب العام الشيخ سعود المعجب، أمس، الإطلاق الرسمي لبوابة النيابة العامة الإلكترونية التي تُعد قفزة كبيرة في منظومة الخدمات الإلكترونية من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة لتحقيق التحول الوطني 2020. وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن البوابة تعكس حرص النيابة العامة على التميز في خدماتها من خلال تسخير الإمكانات كافة للرقي بمرفقها، حتى يؤدي رسالته السامية في المجتمع بعدالة ناجزة تحفظ الحقوق وترد المظالم. وأشار إلى أن هذا التطور في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة يعكس رؤيتها في مواكبة العصر، ويرتقي بخدماتها المقدمة، ويسهم في تسهيل الأعمال التي تخدم دوت الخليج والمواطن كافة، وتحقق أهداف النيابة الطموحة، استكمالاً لمسيرة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة، لتأتي موائمة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. وكانت مراسم التدشين بدأت بعرض مرئي أعرب خلاله مدير عام تقنية المعلومات في النيابة العامة المهندس سامي العصيمي، عن فخره وزملائه بتدشين البوابة الإلكترونية للنيابة العامة في ثوبها الجديد، اتساقاً مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030. وأوضح العصيمي أن هذه البوابة ستغطي كافة احتياجات الزائر بمختلف تصنيفاته، مع سهولة الاستخدام وسرعة الوصول وفق أعلى المعايير.



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