إسناد مكافحة الأمراض الجنسية للقطاع الخاص

كشفت مصادر لـ«دوت الخليج» توجه وزارة الصحة لإسناد تنفيذ مـشروع شامل يهدف إلى مـكافحـة العدوى المنقولة جنسيا للقطاع الخاص، حيث تسعى الوزارة إلى أن تبقى المملكة ضمن أقل الدول من حيث نسب الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا.

حالات ومعالجات 1438

بيانات معلنة

بحسب آخر بيانات معلنة تم خلال عام 1437/ 1438، اكتشـــاف ومعالجة عـــدد 25496 مريضا من مرضى العدوى المنقولة جنسيا بمراكز الرعاية الصحية الأولية، كما تم تقديم المشـــورة لعدد 16383 مريضا بنظام المتلازمات، كما تم فحص 6589 مريضا من مرضى العدوى المنقولة جنسيا لمرض الإيدز بالمراكز الصحية وفحص 2630 مريضا بالمستشفيات، وتمت معالجة 9132 مريضا من مرضى العدوى المنقولة جنسيا بالمستشفيات بنظام تحديد المسببات، بينما تلقـى 611 فردا من الشـركاء المباشـرين لمرضى العدوى المنقولة جنسيا الخدمـة الطبية بالمستشفيات، وبلغ إجمالي النسـاء المراجعات لعيادات الحوامل اللاتي تم فحصهن لمرض الزهري 136272 امرأة.

4 أنواع

تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى تعرض أكثر من مليون شخص للإصابة بأحد أنواع العدوى المنقولة جنسيا في أنحاء العالم، كما يشهد كل عام حدوث ما يقدر بـ357 مليون إصابة جديدة بواحد من أربعة أنواع من العدوى المنقولة جنسيا، وهي: العدوى الناجمة عن المتدثّرة، والسيلان، والزهري، وداء المُشعَّرات.

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وتشير تقديرات المنظمة إلى أن أكثر من 500 مليون شخص مصابون بعدوى تناسلية بفيروس الحلأ البسيط، فيما هناك أكثر من 290 مليون امرأة مصابة بعدوى فيروس الورم الحُليمي البشري.

عدوى فيروسية

تلفت المنظمة إلى وجود أكثر من 30 نوعا مختلفا من البكتريا والفيروسات والطفيليات معروف أنها تنتقل عبر الاتصال الجنسي. وترتبط ثمانية من مسبِّبات المرض هذه بأقصى معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا. ومن بين حالات العدوى الثماني هذه يمكن شفاء 4 حالات في الوقت الراهن، وهي: الزهري، والسيلان، والمتدثّرة، وداء المُشعّرات. والحالات الأربع الأخرى حالات عدوى فيروسية لا يمكن شفاؤها وهي: فيروس التهاب الكبد B، وفيروس الحلأ البسيط (أو الهربس)، وفيروس العوز المناعي البشري، وفيروس الورم الحُليمي البشري. أما الأعراض أو العلل الناجمة عن حالات العدوى الفيروسية التي لا يمكن شفاؤها فبالإمكان الحد منها أو تعديلها عبر العلاج.

التهاب الكبد

تبين بيانات منظمة الصحة العالمية تعرض (127 مليون حالة) بالعدوى الناجمة عن المتدثِّرة، والسيلان (87 مليون حالة)، والزهري (6.3 ملايين حالة)، وداء المُشعَّرات (156 مليون حالة). ويتعايش أكثر من 500 مليون شخص مع العدوى بفيروس الحلأ البسيط (الهربس) في الأعضاء التناسلية. ويوجد ما يقدّر بـ300 مليون امرأة مصابة بعدوى فيروس الورم الحُليمي البشري، وهو السبب الرئيسي للإصابة بسرطان عنق الرحم. ويقدّر عدد المتعايشين مع فيروس التهاب الكبد المزمن B عالميا بـ240 مليون شخص. ويمكن الوقاية من كلٍّ من فيروس الورم الحُليمي البشري والتهاب الكبد B بالتطعيم.