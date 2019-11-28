شرطة تبوك تضبط سارقي تموينات الخريطة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين بالسطو في ساعة متأخرة من الليل على محل تموينات بمركز الخريطة التابع لمحافظة ضباء، وتهديد العامل بسلاح ناري وسكين وعصا وسرقة مبلغ مالي يزيد عن أربعة آلاف ريال، وعدد من بطاقات شحن خدمات الاتصالات، فقد أسفرت نتائج إجراءات ضبط الجريمة وجهود رجال التحريات والبحث الجنائي التي تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة محافظة ضباء، عن القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة وهم 3 مواطنين بالعقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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