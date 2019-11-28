جامعة القصيم تختتم ملتقى الدراسات العليا

اختتمت جامعة القصيم ممثلةً في عمادة الدراسات العليا، أول من أمس، ملتقى طلبة الدراسات العليا السنوي للملصقات العلمية الذي انطلق يوم الاثنين، واستمر لمدة يومين، بمقر البهو الرئيس بالمدينة الجامعية، وللطالبات بكلية الاقتصاد والإدارة للبنات، وتخلله لقاء لطلبة الدراسات العليا مع مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، كما احتوى الملتقى على معرض الملصقات البحثية بمشاركة 160 طالبا وطالبة. وشهد الملتقى إقامة دورتين تدريبيتين حول «أخلاقيات البحث العلمي»، و«مهارات استخدام التقنية الحديثة في البحث والنشر العلمي»، وذلك بحضور أكثر من 300 طالب وطالبة. وأشار عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور محمد الدغيري إلى أهمية الملتقى في تطوير المهارات والقدرات العلمية والبحثية لطلبة الدراسات العليا، في ظل وجود هذا العدد الكبير من الملصقات البحثية المشاركة.



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