سوق أسبوعي للخضار والتمور في بلديات الرياض

قدم المجلس البلدي لمدينة الرياض توصية لإقامة سوق أسبوعي لبيع الخضار والتمور ومنتجات المزارع، يقام في يوم محدد في نطاق كل بلدية فرعية بالرياض، ليتمكن المواطن من تأمين احتياجاته من الخضار والتمور مرة في الأسبوع من خلال هذا السوق، وذلك بأسعار منافسة ولمعالجة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين على الطرقات وعند المساجد والأماكن الأخرى، في أحد الساحات المناسبة في نطاق كل بلدية فرعية. وأفاد رئيس المجلس البلدي خالد بن عبد الرحمن العريدي بأن هدف المبادرة إيجاد مواقع مخصصة للباعة الجائلين في نطاق كل بلدية فرعية، بما يسهم في الحد من عملية البيع العشوائي وغير المنظم، إضافة إلى فتح المجال للشباب السعودي بالعمل يوما في الأسبوع. يذكر أن المجلس البلدي أقر المبادرة بعد اعتماد المقترح من اللجنة المعنية، وخاطب أمانة منطقة الرياض للتنسيق مع البلديات الفرعية للعمل على تحديد مواقع في نطاقها لإقامة السوق الأسبوعي.



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