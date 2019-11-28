السعودية اليوم / سجون منطقة مكة المكرمة توقع اتفاقية مع أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران



جدة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

وقعت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تعاون استراتيجي مع أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، تهدف إلى الاستفادة من الخبرات البشرية والامكانات المتوفرة في الأكاديمية في عدد من المجالات لتطوير البرامج التدريبية في دورات إدارة التهديدات والاخطاء والعمل الجماعي والتواصل وإدارة أعباء العمل والقيادة وغيرها.

وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة المشتركة في مجال الموارد البشرية والتدريب النوعي في مجال تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، وتنسيق الجهود وتكاملها من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة .

كما جرى الاتفاق على إجراء الاستشارات الإدارية والمالية والفنية والقانونية، وذلك وفقاً لاحتياجات سجون المنطقة، ودعم وتطوير الجهود في مجال تنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة من قبل الأكاديمية لمنسوبي ومنسوبات السجون، إلى جانب التعاون في مجال تبادل المعلومات المعرفية المتعلقة بالأبحاث والدراسات والتخطيط والتدريب ذات العلاقة.

عقب ذلك قام اللواء الدويش ومرافقيه بجولة على أقسام الأكاديمية ، واستمعوا إلى شرح عن أعمال الاكاديمية وأنظمة الطيران والسلامة.

// انتهى //

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