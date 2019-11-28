السعودية اليوم / العثور على كمية من الذخيرة بصحراء بجنوب الغرب التونسي



تونس 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

كشف الأمن التونسي عن حوالي أربعة آلاف خرطوشة لسلاح كلاشنكوف مطمورة داخل ثمانية صناديق بصحراء مدينة دوز جنوب غرب تونس .

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر أمني بالمنطقة أن شرطة مقاومة الإرهاب بالأمن التونسي تواصل البحث في مصدر الذخيرة بالتنسيق مع النيابة العمومية.

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23:03ت م

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