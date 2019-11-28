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النيابة تحذر الجميع من طلبات استلام النقدية

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2019-11-28

النيابة تحذر الجميع من طلبات استلام النقدية

تدخل ضمن شبهة غسل الأموال

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت النيابة العامة من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في حسابك المصرفي بغرض تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية.

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وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “احذر من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في حسابك المصرفي، فقد تكون عرضة للمساءلة الجزائية لاشتباه الاشتراك في عملية غسل أموال.

وأكدت النيابة العامة أن كل من يرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة أو بغرامة 7 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين، وإذا اقترنت الجريمة بـ ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف واتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني أو ارتكابها باستغلال السلطة والنفوذ والاتجار بالبشر.

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