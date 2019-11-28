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بدء العمل في مركز صحي البشائر بنظام المناوبة
متابعات الخليج 365 - بيشة
أعلنت صحة بيشة عن بدء العمل في مركز صحي البشائر بنظام المناوبة، حيث سيقدم خدماته يوميًّا من الساعة 8ص- 11م، ما عدا يومي الجمعة والسبت.
ويضم قطاع البشائر الصحي 4 مراكز صحية، وهي (البشائر المدينة- خثعم- الفوهة- البشائر- المناوب)، حيث بلغ عدد المراجعين خلال الـ10 شهور الماضية من عام 2019م (83509) مراجعين.
كما بلغ عدد المراجعين في عيادات الأسنان (4095) مراجع، فيما بلغ عدد مراجعات عيادات الحمل (1504) مراجعات، وبلغ عدد المراجعين في عيادة الطفل السليم (6488) طفلًا، وبلغ عدد المراجعين في عيادة الضماد (14641) مراجعًا.
وقد قام القطاع بمبادرة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، حيث بلغ عدد المطعمين في يوم الجمعة الماضي (480) فردًا في جوامع البشائر.
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