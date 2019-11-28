توقيع ولي العهد يتصدر الترند ويحظى باهتمام المغردين

2019-11-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتوقيع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته التي كتبها في سِجل زيارات قصر الوطن في أبو ظبي، خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي أُجريت له أمس الأربعاء.

وتفاعل المغردون عبر وسم “توقيع ولي العهد”، والذي تصدر الترند في المملكة، مع توقيع الأمير حيث تداولوا الصورة على نطاق واسع.

وعلق عبدالرحمن الروقي بقوله: “توقيع ولي العهد خطف الأضواء أكثر من خليجي 24”.

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وعلق آخر بقوله: “تمر علينا توقيع أشخاص كثير بس ما نهتم لها. إلا هذا التوقيع أتوقع الجميع وقف عنده”.

ونشرت مضاوي العتيبي الصورة وعلقت عليها : “اللهم احفظه وكن له معينًا ونصيرًا نستودعه الله الذي لا تضيع ودائعه، يعمل من أجل وطن يستحق الإنجاز قريبًا ما سيزهر وطننا بنهضة يتحدث عنها الأجيال يوم ما سنصل ونحقق أهدافه ونحلق في سماء الإبداع”.

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد وصل في وقت سابق أمس الأربعاء إلى العاصمة الإماراتية، وكان في مقدمة مستقبليه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

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