شكرا لقرائتكم خبر عن "حساب المواطن": لا صحة لتأثر مستفيدي البرنامج من الاكتتاب في أي شركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أنه لا صحة للأخبار المتداولة والتي ربطت تأثر مستفيدي البرنامج من الاكتتاب في أي شركة. أكد المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أنه لا صحة للأخبار المتداولة والتي ربطت تأثر مستفيدي البرنامج من الاكتتاب في أي شركة. وكتب القحطاني اليوم (الاربعاء) عبر حسابه في "تويتر" :"يعتمد البرنامج في طريقة احتساب مقدار الدعم من خلال الإفصاح عن كامل دخل الأسرة وعدد أفرادهم وأعمارهم كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج".



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