شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مدرسة قيادة السيارات للنساء بعسير خلال 10 أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

يتابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، يومياً مستجدات مشروع إنشاء مدرسة قيادة السيارات للسيدات بمنطقة عسير والتي سبق أن أعلن عن إنشائها في وقتٍ سابق. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة الدكتور أسامة الحيزان، أنه تم البدء في أعمال التسوية والتفجير في الأرض التي سيقام عليها مبنى المدرسة على طريق الملك فهد بأبها؛ فيما سيبدأ مقاول المشروع أعمال البناء خلال الأيام العشرة القادمة؛ وسيكون العمل على فترتين يومياً لضمان سرعة إنجاز المشروع.

وأشار الدكتور الحيزان إلى أن مدرسة «تطوير» لتعليم قيادة السيارات التي يجري تنفيذها في عسير على مساحة 70 ألف متر مربع، ستكون واحدة من كبريات مدارس تعليم قيادة المركبات في المملكة، وتحتوي على تصميم ميدان تدريبي يشمل جميع المهارات والتمارين المعتمدة من إدارة المرور والمطبقة في جميع مدارس «تطوير»، وتم تصميم ميدان التدريب بالتعاون مع شركة نمساوية تُعد إحدى أكبر الشركات الهندسية المتخصصة في العالم لتصميم وهندسة ميادين التدريب للمركبات؛ كما تم تصميم مبنى المدرسة بواجهات عصرية متماشية مع بيئة منطقة عسير.

وقدم الدكتور الحيزان شكره لأمير منطقة عسير الذي كان يتواصل معهم ومدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي بشكل يومي؛ وسهل العديد من العوائق وذلل الكثير من الصعاب التي واجهتهم؛ وذلك سيكون دافعاً لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد بإذن الله.