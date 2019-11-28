السعودية | السعودية.. مدني عسير ينقذ 13 مواطنا في وادي ردوم

شكرا لقرائتكم السعودية.. مدني عسير ينقذ 13 مواطنا في وادي ردوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتجز 13مواطناً سعوديا إثر الأمطار الغزيرة والمتلاحقة التي هطلت منذ منتصف الليل وحتى الفجر على وادي "ردوم" بتهامة، جنوب أبها، في منطقة عسير.

وباشرت فرق الدفاع المدني بعسير بإنقاذ المحاصرين ونجحت في مهمتها.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي باسم مدني عسير، النقيب محمد بن عبده السيد: "أنقذت الفرق، المحتجزين بمشاركة عدد من المواطنين ورجال الأمن المتواجدين بالموقع، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهم، ونقلهم إلى موقع آمن، وهم جميعهم بصحة جيدة".

وشدد المتحدث على أهمية اتباع ارشادات وتعليمات السلامة والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول خلال الأجواء الممطرة وعدم المجازفة بعبورها.