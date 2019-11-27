شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تأثير اكتتاب أرامكو على «حساب المواطن» والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث باسم حساب المواطن سلطان القحطاني، أنه لا صحة للأخبار المتداولة والتي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة.

وتابع عبر "تويتر": "يعتمد البرنامج في طريقة احتساب مقدار الدعم من خلال الإفصاح عن كامل دخل الأسرة وعدد أفرادهم وأعمارهم كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج".