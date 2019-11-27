شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تأثير اكتتاب أرامكو على «حساب المواطن» والان نبدء بالتفاصيل
وتابع عبر "تويتر": "يعتمد البرنامج في طريقة احتساب مقدار الدعم من خلال الإفصاح عن كامل دخل الأسرة وعدد أفرادهم وأعمارهم كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج".
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