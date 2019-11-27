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فيديو.. محمد بن سلمان يدعم معرض إكسبو دبي 2020
ارتدى شارة للمعرض في معصمه
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر سفير المملكة لدى الإمارات، تركي الدخيل، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أظهر دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لمعرض إكسبو دبي 2020.
جاء ذلك خلال زيارته الرسمية للإمارات، اليوم الأربعاء، حيث ظهر ولي العهد مرتديًا شارة للمعرض في معصمه، وبجانبه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
ووصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي.
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