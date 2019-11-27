شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. انتخاب المملكة في لجنة التراث العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس)

انتخبت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، المملكة العربية السعودية ، لعضوية لجنة التراث العالمي لأول مرة، بعد أيام من فوزها بعضوية المجلس التنفيذي في المنظمة.

وعد وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، انتخاب المملكة لعضوية لجنة التراث العالمي ترجمة لما يحظى به القطاع الثقافي من دعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتأكيداً لثقة المجتمع الدولي بمكانة المملكة ودورها الداعم لجهود حفظ التراث العالمي وصونه.

وتمتلك المملكة خمسة مواقع تراثية مدرجة في قائمة التراث العالمي وهي «موقع الحجر في محافظة العلا، والدرعية التاريخية، وجدة التاريخية، والرسوم الصخرية في جبة والشويمس، وواحة الأحساء».