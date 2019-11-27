فيصل بن عياف أمينا لمنطقة الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على سلك أعضاء النيابة العامة.

وأوضح النائب العام الشيخ سعود المعجب أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات يأتي في إطار الدعم اللا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لجهاز النيابة العامة، وبما يؤكد على دعمهما السخي لاحتياجاته ومنها الشأن الوظيفي.

وحث منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويوفقهما لكل خير.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمس الأول أمرا ملكيا بإعفاء المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية ألبانيا ايلير ميتا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس رومانيا كلاوس فيرنر يوهانس بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك في برقية له «يسرنا بمناسبة إعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة أن نبعث لكم باسمنا وشعب وحكومة المملكة أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية ألبانيا ايلير ميتا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس رومانيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وقال ولي العهد «يسعدني بمناسبة إعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق».