مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذج فريد واستثنائي للتعاون الاستراتيجي بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جسدت مشاركة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد في اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي حرص قيادتي البلدين واهتمامهما بمستقبل المجلس، وتعطي دليلا واضحا على إيجابية وعمق العلاقات الاستراتيجية وتجذرها، وتؤكد وحدة المصير والمستقبل المشترك.

وأكد الاجتماع الثاني للمجلس أمس استمرارية العلاقات الأخوية بين البلدين، وسلط الضوء على إنجازاتهما المشتركة، وعزز التكامل السياسي والاقتصادي والتنموي والبشري الحالي والمستقبلي بينهما، وهو ما يعود بالرخاء والسعادة على شعبيهما، ويواكب روح العصر ومتطلباته، ويستجيب لتحدياته التي لا تعترف إلا بالتكتلات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الكبرى.

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ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس استكمالا للتجربة الفريدة التي بدأت منذ الاجتماع التنسيقي الأول، لتحقيق مستهدفات التنمية المشتركة في مختلف المجالات، ورفع من معدل إحراز الإنجازات، وتقريب البلدين من تحقيق التطلعات والطموحات، وهو ما يجعل من البلدين قوة متحدة مرهوبة الجانب، قادرة على مواجهة التحديات، في ظل الأحداث والأزمات والاضطرابات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط.

ويعتبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذجا فريدا واستثنائيا للتعاون الاستراتيجي والريادة على مستوى المنطقة، وتحقيق التكامل من خلال الشراكات السياسية والاقتصادية الوثيقة، ما يعود بالنفع ليس فقط على البلدين والشعبين الشقيقين، بل يقود قاطرة التعاون الخليجي، ويقدم المثال الحي للتعاون العربي، ويضع البلدين في المكانة اللائقة بهما على خريطة التحالفات العالمية.

ويأتي إنشاء المجلس كنموذج أمثل للتعاون بين الدولتين، ينطلق من علاقة المملكة والإمارات الأخوية التاريخية وروابطهما العميقة، ويعبر عن رغبتهما في تعميق التعاون وتحقيق التكامل عبر التشاور والتنسيق المستمر، وإطلاق المبادرات المشتركة، وهو ما يحقق مصالح البلدين ويعزز قوتهما، ويسهم في خلق فرص جديدة تحقق رفاهية الشعبين، وينعكس أثرها الإيجابي على جوانب الحياة اليومية لمواطني البلدين.

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي