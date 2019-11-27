أبوظبي تبتهج بزيارة ولي العهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تزينت شوارع مدينة أبوظبي بحلل زاهية خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي أعدت لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بمطار أبوظبي ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وشكلت الطائرات نماذج بألوان متعددة خلال طلعات جوية في سماء المدينة، فيما توشحت المباني الشاهقة الأنوار الخضراء احتفالا بقدوم ولي العهد، وكذلك اكتست السواري بأعلام المملكة والإمارات.
وبدت مراسم الاستقبال في الميادين والطرقات المؤدية إلى قصر الوطن بأبوظبي، بجانب تسيير الخيول العربية الأصيلة أمام موكب استقبال ولي العهد.
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