13 مليارا لمشروعات تنموية بمحافظات شرق مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها في المحافظات الشرقية للمنطقة (الطائف، وميسان، والمويه، والخرمة، ورنية، وتربة) بلغ نحو 13 مليار ريال في مختلف القطاعات.

ولفت الفيصل إلى أن توجيهات القيادة أكدت أهمية الالتقاء بالأهالي والاستماع لمطالبهم، مفيدا بأن الحديث خلال هذه الزيارات تمحور حول تحولات كبرى في مختلف المجالات.

وأشاد بما وجده خلال زيارته للمحافظات بالتقدم الفكري والثقافي لدى أبنائها مما يؤكد أن المجتمع السعودي أصبح ناضجا ليكون في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات، عادا ذلك دليلا على أن المملكة باتت أنموذجا للتقدم والنمو، قائلا «هنيئا للملك وولي عهده والإنسان السعودي بما وصلنا إليه».

وخلال الجولة ترأس أمير المنطقة اجتماع المجالس المحلية‏ لمحافظات الخرمة ورنية وتربة.

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ووضع الفيصل حجر الأساس لمشروع ازدواجية طريق تربة حضن الطائف المرحلة الثانية، واطلع على المشاريع الجاري تنفيذها وتشمل استكمال كبري تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الطائف، وإعادة تأهيل الشوارع وأعمدة الإنارة، واستكمال مبنى البلدية الجديد، ومبنى حديقة الفرسان.

ثم دشن في محافظة الخرمة عددا من المبادرات الثقافية لـ»ملتقى مكة الثقافي» ‏تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن» لهذا العام 1441.

إثر ذلك شهد توقيع اتفاقية بين محافظة رنية وجامعة الطائف، الهادفة لدعم جهود التعاون بينهما، ومنها التنمية المهنية والمستدامة لمنسوبي المحافظة ومراكزها ودعم جهود البحث العلمي ونشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز الدور الثقافي للجامعة.

الفيصل مطلعا على المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة:

9 مشاريع بمحافظة رنية

3 مشاريع بلدية

4 مشاريع للنقل ومشروعان للكهرباء

13 مشروعا منجزة بالخرمة