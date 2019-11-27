ولي العهد يهنئ الهلال بتحقيق بطولة آسيا والتأهل إلى كأس العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم المقبلة للأندية.
وهنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال السعودي بهذا الإنجاز للوطن وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عاليا في المحفل العالمي.
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