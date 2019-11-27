خادم الحرمين يؤكد على الاهتمام بالتاريخ الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدى ترؤسه أمس الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، الاهتمام بالتاريخ الوطني، مثمنا تطوير الدارة لمقررات الدراسات الاجتماعية في التعليم العام ومقرر التاريخ الوطني للجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم التي تقدم تراث الوطن وتاريخه بأسلوب تربوي متميز.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأصدر عددا من القرارات التطويرية لأعمال الدارة، منها: الموافقة على تحويل مركز التاريخ السعودي الرقمي (رقمن) إلى المركز السعودي للمحتوى الرقمي لتحقيق أهداف دارة الملك عبدالعزيز المرسومة بوجود مركز متكامل يحقق الشمولية في نقل المحتوى السعودي إلى الصيغة الرقمية، بما في ذلك التاريخ السعودي بغرض الإفادة منه في الكثير من وسائل التواصل التقنية الحديثة.

كما وافق المجلس على تنفيذ مبادرة تطوير الدراسات التاريخية الوطنية تحت إشراف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تطوير جوانب المدرسة التاريخية السعودية لتكون رائدة ومؤثرة، بما في ذلك تطوير المنهجية والبرامج العلمية والأكاديمية والارتقاء بمستوى أنشطة الجمعية التاريخية السعودية وبرامجها للرفع من فاعليتها في الحركة العلمية.

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ووافق المجلس على لائحة الصلاحيات ولائحة الموارد البشرية واللائحة المالية ولائحة العقود والمشتريات التي انتهت إليها اللجة المشكلة من دارة الملك عبدالعزيز ووزارة المالية.

كما صادق المجلس على الحساب الختامي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1439 / 1440هـ، وإحاطة المجلس بأنشطة الدارة الثقافية التي تم تنفيذها في ذلك العام.

الملك سلمان:

ثمن تطوير الدارة لمقررات الدراسات الاجتماعية في التعليم العام.

ثمن تطوير الدارة لمقرر التاريخ الوطني للجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم.

قرارات: