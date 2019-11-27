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عدن - ياسمين التهامي - فاجأت مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية في العاصمة الأمريكية واشنطن، وزير خارجية دولة الإمارات، عبدالله بن زايد، لحظة خروجه من مقر سفارة أبوظبي في واشنطن.

ونشرت مراسلة "الجزيرة"، وجد وقفي، على حسابها في "تويتر"، مقطع فيديو يوثق لحظة انتظارها وزير خارجية الإمارت، للخروج وطرح سؤال عليه بشأن القمة الخليجية المقبلة.

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قناة الجزيرة تجري أول مقابلة مباشرة مع بن زايد على الرغم من استمرار الأزمة بين قطر والإمارات.. شاهد ماورد فيها؟ (فيديو)

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وسألت مراسلة "الجزيرة"، "بن زايد" عن مكان انعقاد القمة الخليجية المقبلة، ليرد وزير خارجية الإمارات، بالإشارة إلى أنها ستكون في العاصمة السعودية الرياض.

وأثار رد "بن زايد" غير المتوقع على مراسلة "الجزيرة" حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ اعتبر البعض أنها مؤشر على قرب المصالحة الخليجية، فيما ذكر آخرون أنه لم يعرف أنها مراسلة الجزيرة.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية، نقلت عن مصدر مطلع بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل بدلا من أبوظبي.

ومؤخرًا، أفاد مصدر حكومي في العاصمة الأميركية واشنطن، بأن المصالحة الخليجية - الخليجية "بلغت مرحلة متقدمة"، وسط جهود تقودها الولايات المتحدة بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.