شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادثة هزت القصر الملكي.. مصادر تكشف المستور عن زيارة ولي العهد السعودي للإمارات ومخطط جديد لابن سلمان وبن زايد تجاه هذه الدولة العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد الزيارة الحالية هي الثانية للإمارات من قبل الأمير السعودي خلال عام بما يعكس مدى توطيد العلاقات السعودية الإماراتية المشتركة.

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بعد حادثة هزت القصر الملكي.. مصادر تكشف المستور عن زيارة ولي العهد السعودي للإمارات ومخطط جديد لابن سلمان وبن زايد تجاه هذه الدولة العربية

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كما تأتي هذه الزيارة بعد حادثة مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان، اللواء عبدالعزيز الفغم، في سبتمبر الماضي، والتي هزت العائلة السعودية الحاكمة.

وكانت مصادر غير رسمية أشارت إلى احتمالية تورط محمد بن زايد في الحادثة.

وعلى عكس ما هو معلن من أسباب رسمية للزيارة تتعلق بمناقشة الوضع السياسي والعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، كشفت مصادر مطلعة الأسباب الحقيقة للزيارة وأبرز الملفات المطروحة للنقاش على مائدة محمد بن سلمان وابن زايد.

ووفقًا لتقرير بثته "قناة الغد" فإن زيارة بن سلمان للإمارات تأتي في وقت مهم وحساس بالمنطقة مقارنة بتوتر الأجواء بمنطقة الخليج ووجود تدخلات خارجية وصراعات معلنة وأخرى متوارية بين عديد البلدان.

ومن المقرر أن يناقش المسؤولان الكبيران أبرز الملفات المشتركة وعلى رأسها الوضع في اليمن والسعي لإيجاد مخرج من المأزق الحالي في ظل تمسك حركة الحوثي اليمنية بمساعيها نحو السيطرة على مناطق وموانىء ومحافظات.

المصادر أشارت إلى أن التدخلات الخارجية في دول المنطقة وعلى رأسها إيران ومحاولة زعزعة الأمن بمنطقة الخليج سيأخذ نصيب الأسد من محادثات وليا عهد السعودية وأبو ظبي، خاصة مع وجود تهديدات إيرانية مستمرة على المنشآت الحيوية والملاحة البحرية.

"صفقة أرامكو".. ملف آخر لا يقل أهمية عن سابقيه حيث يبحث الجانبان السعودي والإماراتي، طرق إنجاح الصفقة الأهم في خطة ولي العهد السعودي نحو التحول لاقتصاد شامل لا يعتمد فقط على النفط ومن ثم التوجه لبيع حصص من الشركة العملاقة، وتشير المصادر إلى أن الجانب الإماراتي استقر على المشاركة في اكتتاب أرامكو بما لا يقل عن مليار ونصف المليار دولار، كدعم لخطة بن سلمان.