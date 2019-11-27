شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مزلزلة بشأن أبناء صدام حسين الذكور لا يعرفها كل شعب العراق.. وظهور إبن جديد له غير قصي وعدي..شاهد من هو وأين يعيش؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير، عن مفاجأة غير متوقعة، تتعلق بأبناء الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، الذكور، والتي لا يعرف حقيقتها كل شعب العراق.

وبحسب التقرير المنشور على موقع "MSN"، فإن صدام حسين لديه ولد ذكر ثالث غير عدي وقصي اللذين قتلا على يد القوات الأمريكية أثناء غزو العراق.

قد يهمك ايضاً:

عاجل : محكمة الإرهاب السعودية تصدر حكمها على الداعية المعتقل سلمان العودة قبل قليل.. وهذه أول جهة سعودية تعلن رفضها وتطالب بإنقاذه

قناة الجزيرة تجري أول مقابلة مباشرة مع بن زايد على الرغم من استمرار الأزمة بين قطر والإمارات.. شاهد ماورد فيها؟ (فيديو)

بعد حادثة هزت القصر الملكي.. مصادر تكشف المستور عن زيارة ولي العهد السعودي للإمارات ومخطط جديد لابن سلمان وبن زايد تجاه هذه الدولة العربية

واقعة مروعة تهز السعودية : سمعوا الصراخ من غرفة نوم جارتهم فجر اليوم الأربعاء.. وحينما ذهبوا انصدموا من هول ما حدث

مفاجأة مزلزلة بشأن أبناء صدام حسين الذكور لا يعرفها كل شعب العراق.. وظهور إبن جديد له غير قصي وعدي..شاهد من هو وأين يعيش؟

المنتخب الكويتي يسجل أهدافا صاروخي تهز شباك السعودي.. شاهد ”البث المباشر” لمبارات السعودية والكويت في خليجي24



عاجل : هروب جماعي لمعتمرين بشوارع مكة وسط حالة من الرعب.. والشرطة السعودية تتحرك.. ماذا يحدث؟؟ (صور)

القبض رسميًا على نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وبحوزته حقيبة سرية وأموال مشبوهة في هذا الدولة! (صورة + تفاصيل جديدة)

طفل ”معجزة” ينهي دراسته الجامعية في التاسعة ويستعد للدكتوراه.. كيف حدث ذلك؟!!

إذا ظهرت فيك هذه العلامات.. فأنت مهدد بالإصابة بمرض الزهايمر.. تعرف عليها

وأخيرًا .. الشرعية والانتقالي يتوافقون على أحد رجالات صالح لتعيينه بمنصب محافظ عدن بعد تدخل سعودي..شاهد من يكون؟ (سيرة ذاتية)



Advertisements

14بندًا لإيقاف حرب اليمن.. تسريب بنود «اتفاق مسقط» بين السعودية وجماعة الحوثي بوساطة أمريكية (النص)

بالأرقام.. هذا الرجل هو أغنى رجل في العالم.. تخطت ثروته ثروة بيل غيتس وبيزوس



كيفية إنقاص الوزن دون تمارين رياضية أو أدوية.. إليكي الطريقة

وداعًا للصلع ..طرق بسيطة ومذهلة تحل مشكلتك وتخلصك من مشكلة تساقط الشعر

قتلته ثم قطعت جثته ووضعتها في ثلاجة المنزل.. امرأة ترتكب جريمة مروعة بحق ابن زوجها والسبب صادم (صورة)



بينهم محمد بن سلمان.. صحيفة اسرائيلية تفجر مفاجأة مزلزلة: ثلاثة رجال قادرين على إنقاذ العالم وحل جميع مشاكله! (الاسماء)



وأخيرًا.. النطق بالحكم على الداعية السعودي سلمان العودة



صادم : فتاة يمنية تخضع لعملية جراحية وعند فتح بطنها كانت المفاجأة المزلزلة للجميع ..لن تصدق ماتم العثور عليه (شاهد)



فنانة عربية مشهورة تقرر الانفصال وتتطلق من زوجها ليلة الزفاف.. لن تصدق ماهو السبب؟ (صورة)

الفنان السعودي عبدالله السدحان يُفاجئ الجمهور بعرض مُقتنياته الشخصية للبيع.. والسبب صادم للجميع؟ .. شاهدها بالـ(فيديو)



قتلت الطفلة لأجل شراء هدية لزوجها في عيد الحب!.. جريمة مروعة لا تخطر على بال!



بالصور: مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها من أحد المشاهير بعد أشهر من طلاقها.. لن تصدق من يكون؟ (شاهد)

وذكر التقرير، أن الابن يدعى علي صدام حسين، ويعيش مع والدته سميرة الشهبندر زوجة صدام الثانية في كندا ولا يوجد له أي صور كما كان مُكتم عليه إعلاميًّا خلال فترة حكم والده.

وأضاف: أن "بريطانيا عرضت استضافة عائلة صدام حسين كاملة بشرط عدم ممارسة أي عمل سياسي، بالإضافة لعمل لقاءات تلفزيونية والاعتراف بتضرر العائلة في ظل حكم الرئيس، ولكن العائلة رفضت العرض تمامًا".

وتتفرق زوجات وبنات صدام حسين في الأردن وقطر منذ هروبهن من العراق بعد الغزو، إلا أنهن يشتكين تعرضهن لبعض التضييقات، بسبب دواعي أمنية، وقد يتم منع خروجهن في الكثير من الأيام وممارسة حياتهن بصورة طبيعية.

جدير بالذكر، أن تقريرًا نشره موقع "عربي بوست"، أفاد بأن السعودية تسعى لإنشاء تكتلًا سنيًّا تقوده رغد صدام حسين المقيمة في الأردن لمواجهة الشيعة الموالين لإيران.