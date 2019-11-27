طرق أبوظبي تحيي ضيف الإمارات: مرحباً محمد بن سلمان

احتفت طرق العاصمة الإماراتية أبوظبي بالزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل الإمارات، اليوم الأربعاء، وكان في مقدمة مستقبليه، عند وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وكتبت طرق أبوظبي على شاشات كبيرة على امتداد الطرق الرئيسية: “مرحباً محمد بن سلمان”، تعبيراً عن الترحيب الرسمي والشعبي بضيف البلاد الكبير.