قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء: “ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي”.
وأضاف عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة”. وأفاد ولي عهد أبوظبي بأنه شهد والأمير محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية، خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب رئاسته مع ولي العهد لـ”المجلس التنسيقي”.. “محمد بن زايد”: ماضون بتعزيز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.