23 % من المواطنين ليس لديهم معرفة كافية حول اكتتاب أرامكو

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعًا لآراء المواطنين حول طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام. وقد شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (2097) مواطنًا من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم (53%)، والإناث (47%).
وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع. وقد جاءت نتيجة الاستطلاع بأن غالبية المواطنين السعوديين يرون أن طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيدعم الاقتصاد السعودي بنسبة مثّلت 72%، بينما 5% لا يرون ذلك، و23% ليس لديهم معرفة كافية حول موضوع الاكتتاب.
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