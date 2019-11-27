بالصور: خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.. توقيع 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات...

شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع أخيه ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد – اليوم (الأربعاء) – توقيع عدة مذكرات واستعراض مبادرات استراتيجية مشتركة بين البلدين.

وتبادلت المملكة والإمارات – خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي – أربع مذكرات تفاهم، كما استُعرضت خلال الاجتماع سبع مبادرات استراتيجية. وكان ولي العهد قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.