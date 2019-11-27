شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع أخيه ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد – اليوم (الأربعاء) – توقيع عدة مذكرات واستعراض مبادرات استراتيجية مشتركة بين البلدين.
وتبادلت المملكة والإمارات – خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي – أربع مذكرات تفاهم، كما استُعرضت خلال الاجتماع سبع مبادرات استراتيجية. وكان ولي العهد قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.. توقيع 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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