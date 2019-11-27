“محمد بن زايد”: مرحباً بولي العهد في بلده الثاني الإمارات

رحّب ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في دولة الإمارات.
وقال ولي عهد أبوظبي: “يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات.. يحل ضيفاً عزيزاً وكريماً بين أهله”.
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