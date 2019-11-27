أماكن المواقف الإضافية لمنطقة وينتروندرلاند‬⁩ في #موسم_الرياض

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. ترى المواقف الأساسية لمنطقة ⁧‫وينتروندرلاند‬⁩ صارت مليانة ????

‏بس لا تشيل هم، إذا عندك تذاكر، توجه لأحد هذي المواقف، واستخدم باصات النقل الترددي ???? Advertisements ‏المواقف الأولى: ⁦‪goo.gl/maps/VvLMCP9wM ‏المواقف الثانية: ⁦‪goo.gl/maps/3NZiwqpzf ‏المواقف الثالثة: ⁦‪goo.gl/maps/cCDhcETGw





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