أماكن المواقف الإضافية لمنطقة وينتروندرلاند‬⁩ في #موسم_الرياض

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ترى المواقف الأساسية لمنطقة وينتروندرلاند صارت مليانة ????
بس لا تشيل هم، إذا عندك تذاكر، توجه لأحد هذي المواقف، واستخدم باصات النقل الترددي ????
المواقف الأولى: goo.gl/maps/VvLMCP9wM
المواقف الثانية: goo.gl/maps/3NZiwqpzf
المواقف الثالثة: goo.gl/maps/cCDhcETGw
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