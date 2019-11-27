جديد الواتساب.. رسائل ذاتية التدمير

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طور تطبيق “واتساب” ميزة جديدة مهمة قد تغير من طريقة استخدامه في الدردشة، وذلك بإصدار تحديث تجريبي جديد لنظام التشغيل “أندرويد”، ويتعلق بميزة الرسائل ذاتية التدمير.
وتسمح هذه الميزة، التي كانت تُسمى سابقاً “اختفاء الرسائل”، للمستخدمين بضبط حذف رسائلهم بشكل تلقائي بعد فترة زمنية محددة، في أحدث إصدار تجريبي، في “الوضع الداكن”، والذي يخضع إلى التطوير أيضاً.
وتشمل الخيارات الجديدة لحذف الرسائل “ساعة واحدة”، “يوم واحد”، “أسبوع واحد”، “شهر واحد”، و”سنة واحدة”، ويمكن أن تتغير هذه الخيارات عندما تظهر الميزة في الإصدار الثابت.
ويحمل الإصدار التجريبي رقم النسخة 2.19.348، ويُثبت عبر برنامج الإصدار التجريبي من متجر غوغل بلاي، حيث ستتوفر الميزة ضمن معلومات الاتصال أو إعدادات المجموعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.