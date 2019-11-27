«تعليم محايل» يعتمد صرف 39 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل، اليوم الأربعاء، صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، بلغ 39 مليونًا.

ونوه مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم، بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، معبرًا عن شكره لوزير التعليم ونائبه ومسؤولي الوزارة على حرصهم ومتابعتهم لما يخدم العملية التعليمية، مثمنًا جهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية.

وأفاد «آل شريم» بأن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع في حسابات أولياء أمورهم ابتداء من الغد.

المدارس النائية

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، اعتمدت في 21 أغسطس، صرف 30 مليونًا و500 ألف ريال، تمثّل مكافأة الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، والمستحقين والمستحقات لبدل الاغتراب عن شهر ذي الحجة لعام1439هــ، وشهر محرم وشهر صفر وشهر ربيع أول لعام 1440هــ.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، عن مدير الشؤون الإدارية والمالية تركي البكري قوله، إنّه جرى إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

كما نفذت إدارة تعليم عسير برنامجًا مهاريًّا لتدريب المعلمين والمعلمات المستجدات، وذلك بتنظيم من إدارات الإشراف التربوي، وشؤون المعلمين، والإرشاد الطلابي، والتدريب والابتعاث (بنين وبنات).

واستهدف البرنامج 114 معلمًا ومعلمةً، ويتضمَّن عددًا من ورش العمل والحلقات التدريبية، التي تتعلق بحقوق وواجبات المعلم، وفرص التطوير المهني والوظيفي، ونماذج ملهمة، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي، وتقويم المعلم الجديد وسنة التجربة، بالإضافة إلى الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، وأخلاقيات مهنة التدريس، فضلًا عن تنفيذ برنامج يعنى بملازمة المعلمين والمعلمات الجدد بمعلمين ومعلمات متميزين ومتميزات في عدد من المدارس؛ بهدف إثراء خبرتهم.