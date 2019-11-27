بالفيديو.. وزير التجارة يفتتح الدورة التاسعة لمعرض «دكاكين» الخيري

افتتح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، معرض دكاكين الخيري التاسع في الفورسيزونز بالرياض، وسط حضور كبير لأكثر من 1000 من زائرات المعرض الخيري، وبرعاية رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز.

وصرحت الأميرة عادلة بنت عبدالله بأن الجمعية ما زالت تواصل تنظيمها لمعرض «دكاكين الخيري» سنويًّا بدءًا من النسخة الأولى التي انطلقت في مايو 2015، وذلك استمرارًا للرسالة الإنسانية التي يقدمها المعرض من خلال تخصيص ريعه للمساهمة في تطوير خدمات جمعية سند الخيرية المقدمة للأطفال المرضى بالسرطان؛ للوصول بهم إلى طريق الشفاء التام، كما أن المعرض قد أتاح الفرصة لسيدات الأعمال من الداخل والخارج؛ لعرض منتجاتهم التي تسهم في دعم علاج أطفال مرض السرطان الذي تتراوح نسبة الإصابة به نحو 1600 طفل سعودي سنويًّا .

وأضافت أن مثل هذه النشاطات النسائية المثمرة هي إضافة إلى الاقتصاد المحلي، وتحفيز لرائدات الأعمال لتبادل الخبرات والاستفادة من شراكات تدعم منتجاتهم وتروج لها، خاصة أن معرض دكاكين الخيري هو المشروع الأول من نوعه؛ لدعم الأطفال المرضى بالسرطان من خلال الربط بين القطاع الخاص والقطاع الخيري لتمكين رائدات الأعمال وتعزيز المسؤولية المجتمعية بطريقة مبتكرة وفقًا لاستراتيجية رؤية «المملكة 2030» التي تسعى لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%.

وزير التجارة: معرض دكاكين نافذة لدعم الأطفال المرضى بالسرطان

وأشار وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي إلى أن وجود مثل هذا المشروع الذي يتضمن أكثر من 120 سيدة أعمال بعضهن تسهم في الاقتصاد من خلال عملهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي كإنستجرام يعتبر نافذة لهن للوصول إلى المستفيدات لا سيما أن معرض دكاكين مشروع خيري يدعم جمعية سند الخيرية؛ لدعم الأطفال المرضى بالسرطان.

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وأضاف أن تميز هذا المعرض يأتي من دعمه للعمل الخيري وكذلك إتاحة الفرصة لسيدات الأعمال لعرض منتوجاتهم وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وبذلك استطاع معرض دكاكين الخيري بنجاحاته المستمرة أن يكون حلقة وصل بين هؤلاء السيدات وبين المستفيدات والزائرات في المعرض.

وفي ختام تصريحه هنأ وزير التجارة، جمعية سند الخيرية، على نجاح المعرض لسنوات متتالية وقال إن وزارة التجارة والاستثمار يسعدها أن تبارك هذه الجهود لما فيه من دعم لرائدات الأعمال ورواد الأعمال والعمل الخيري.

كما شكرت ريم الحجيلان، المدير العام لجمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية على حرصها الدائم لاستمرارية معرض دكاكين، وكذلك وجهت شكرها لوزير التجارة والاستثمار على تشريفه حفل افتتاح المعرض، في دورته التاسعة؛ ما يمثل الدعم للجمعية لمواصلة هذا المشروع الخيري الذي يقدم الدعم المالي لتطوير البرامج التي تقدمها جمعية سند لأطفالها المرضى بالسرطان، لا سيما أن معرض دكاكين خلال مسيرته قد استضاف أكثر من 752 رائدة أعمال، و47 شريكًا، واستطاع تنمية مهارات أكثر من 500 متطوع، كما أن زوار المعرض هم أكثر من 37804 وفي زيادة سنوية.

«معرض دكاكين الخيري» يهدف إلى تحقيق رسالة جمعية سند تجاه أطفال مرضى السرطان وذويهم برعايتهم وعلاجهم والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة لهم، كما يركز «دكاكين» على متطلبات المرأة واهتماماتها كونه المشروع الخيري الأول من نوعه في دعم أطفال السرطان من خلال الربط بين القطاعي الخاص والخيري لتمكين رائدات الأعمال من المساهمة في المسؤولية الاجتماعية.