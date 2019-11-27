«هيئة الزكاة»: 100% ضريبة على التبغ ومشروبات الطاقة و50% على «الغازية والمحلاة»

حدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، النسب المقررة للضريبة الانتقائية على السلع ذات الأثر السلبي على الصحة العامة أو البيئة، والتي شملت ضرائب بنسبة 100% على مشروبات الطاقة ومنتجات التبغ واجهزة التدخين الالكترونية وسوائل التدخين، إضافة إلى ضريبة بنسبة 50% على المشروبات المحلاة والغازية.

إنفوجراف توضيحي

وعبر «إنفوجراف» على صفحتها الرسمية، أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الضريبة الانتقائية على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة أو البيئة، تُفرض بنسب متفاوتة، لافتة إلى أن النسبة المقررة على المشروبات المحلاة والغازية تُقدر بـ 50% من قيمتها.

وحدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على (مشروبات الطاقة، السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والتبغ بأنواعه، وأجهزة التبغ، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة).

بداية التطبيق

وتطبق الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ بدءًا من يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر 2019م، قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة، كما شملت المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة؛ حيث ستكون الضريبة عليها بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.

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المشروبات المحلاة

وأوضحت الهيئة، أن المشروبات المحلّاة هي أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

وتحدثت هيئة الزكاة، عن النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلّى، مؤكدةً أنها ستعرّض المستهلك إلى عددٍ من الأمراض كالسكّري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلّاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلّاة التي تحتوي على الحليب ومشتقّاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.