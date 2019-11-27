انتخاب السعودية عضوًا في لجنة التراث العالمي باليونسكو

أعلنت وزارة الخارجية انتخاب السعودية في لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الـ«يونسكو».

وقال الحساب الرسمي لـ«الخارجية»، على موقع «تويتر»: «انتخاب المملكة العربية السعودية في لجنة التراث العالمي باليونسكو.. المملكة تفوز بعضوية التراث العالمي».

وكانت «يونسكو»، أعلنت، الأربعاء الماضي، فوز السعودية بعضوية المجلس التنفيذي لها.

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وثمَّن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الدعم اللا محدود الذي تحظى به الثقافة والفنون من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عادًا انتخاب السعودية في المجلس التنفيذي بـ«اليونسكو» أنه «يأتي تأكيدًا على مكانتها الدولية، ودورها في بناء السلام والمساهمة بفاعلية في إرساء مبادئ الثقافة والعلوم».

وأكَّد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن السعودية مستمرة في دعم جهود «اليونسكو» الرامية إلى إرساء السلام، من خلال التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم والثقافة، وأضاف: «المملكة بوصفها عضوًا مؤسسًا للمنظمة، واستنادًا على تاريخها الحافل في دعم العمل المشترك تحت مظلة (اليونسكو)، فإنها ستجد مساحات أوسع للمساهمة في تلك المساعي والجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والسلام، ومد الجسور بين الثقافات والشعوب، وحفظ التراث الإنساني بشقيه المادي وغير المادي، ودعم الابتكار والإبداع، والعلوم والثقافة والفنون».