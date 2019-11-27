السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 30 ربيع الأول 1441هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة شملت أجزاء من محافظات بني حسن والقرى والمندق وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، ارتوت على أثرها الأرض .

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:48ت م

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