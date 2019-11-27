السعودية اليوم / "تعاوني عرعر" يسير رحلة عمرة لـ 49 معتمراً وافداً



واس 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

سيّر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر, أمس الرحلة الأولى لآداء مناسك العمرة للعام الحالي استفاد منها 49 معتمراً وافداً.

وأوضح المكتب أن الرحلة تأتي ضمن برنامج رحلات المناسك الذي ينفذه المكتب ويشمل العديد من الأنشطة والبرامج والدروس العلمية والكلمات الوعظية, بمشاركة دعاة المكتب.

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22:14ت م

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