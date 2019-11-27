السعودية اليوم / " شكر النعم " .. محاضرة بتعاوني الدوادمي غداً



الدوادمي 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

يقيم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الدوادمي غدًا محاضرة بعنوان " شكر النعم " يلقيها الشيخ الدكتور موسى بن محمد التويجري في جامع بويريدة بالمحافظة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن جهود المكتب الدعوية لهذا العام.

// انتهى //

22:08ت م

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