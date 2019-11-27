السعودية اليوم / الصحة العامة في إنجلترا تدعو إلي توخي الحذر مع توقع انخفاض درجات الحرارة



لندن 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

دعت هيئة الصحة العامة في إنجلترا السكان، خاصة المرضى والمسنين، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة جراء توقع انخفاض درجات الحرارة شمال البلاد بصورة كبيرة ابتداءً من بعد غد الجمعة وحتى صباح الإثنين القادم.

وأوضح مستشار الهيئة للشؤون الصحة العامة إيشاني كار-بوركياسا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والرئة وكبار السن والرُضع معرضون لخطر الإصابة أكثر من غيرهم في أثناء حالة الطقس البارد، داعياً إلى مراقبة الأصدقاء والعائلة الذين ربما يتأثرون بمثل هذه الأحوال.

ونصح إيشاني السكان بارتداء العديد من الملابس ذات الطبقات الرقيقة والتأكد من دفء المنازل بصورة ملائمة، ومبيناً أن خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية والتهاب الصدر يزداد في درجات الحرارة التي تقل عن 18 درجة مئوية.

ويأتي هذا بعد توقع مكتب الأرصاد الجوي البريطاني انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في مناطق شمال غرب إنجلترا وشمال شرق إنجلترا ويوركشاير وهامبر وشرق ميدلاندز ووست ميدلاندز خلال تلك الأيام.

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22:05ت م

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