السعودية اليوم / مركز تدريب السجون يطلق حملة التبرع بالدم الأولى للمرابطين في الحد الجنوبي



جدة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

أطلق مركز تدريب السجون بجدة حملة التبرع بالدم الأولى للمرابطين في الحد الجنوبي، وذلك بالتعاون مع مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، بحضور قائد مركز تدريب السجون المقدم عامر بن علي آل سلطان، ومدير بنك الدم بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة النقيب فيصل بن علي الذبياني.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بالمركز الملازم أول ناصر بن نواف العتيبي، أن هذه الحملة تأتي في إطار استشعار مركز تدريب السجون مسؤولياته الوطنية والشرعية، وتأكيداً للواجب الأمني والإنساني المناط بأبناء هذا الوطن الغالي لإخواننا المرابطين في الحد الجنوبي .

وأفاد أن الحملة استمرت يومين وتقدّم لها 134 متبرعاً، ما بين منسوبين ومتدربين ، مقدما شكره لإدارة مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة ولكل من حضر وأسهم في نجاح هذه الحملة المباركة ، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن ينصر إخواننا المرابطين على حدود بلادنا.

// انتهى //

21:22ت م

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